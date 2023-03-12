Курский комитет архитектуры и градостроительства взыскал с предпринимателя 445 тысяч долга

Комитет архитектуры и градостроительства Курска взыскал с ИП, занимающегося распространением наружной рекламы, 445 тысяч долга. Такое решение принял Арбитражный суд области.

Из материалов дела следует, что между комитетом и индивидуальным предпринимателем были заключены договоры на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Плата предполагалась ежемесячная. Однако бизнесмен почему-то решил нарушить правила, а претензию чиновников о погашении задолженности проигнорировал. Тогда комитет обратился в суд.

Как сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области, арбитраж удовлетворил требование в полном объеме. Постановил взыскать долг в размере 426 тысяч и пени более 19 тысяч.

Решение может быть обжаловано.