Курское «Динамо» добилось волевого успеха в московском «Баскет Холле»

Елизавета Комарова к 16 очкам добавила девять подборов, девять передач и четыре перехвата. Фото со страницы БК "Динамо" в VK.

Сегодня, 11 марта, в рамках регулярного чемпионата в женской баскетбольной Премьер-лиге в Москве столичный МБА принимал действующего чемпиона – курское «Динамо».

Встреча проходила словно на качелях. Проиграв первую четверть (18:22), наши девушки добились куда более весомого перевеса во второй (21:12). Затем наступил черед столичного клуба, и за вторую половину они выправили ситуацию. Основное время завершилось вничью (66:66), поэтому потребовался овертайм, в котором успешнее действовали курянки. 9:7 и итоговые 75:73 в пользу «Динамо».

В ТОП-5 результативных игроков нашей команды вошли – Евгения Фролкина (19 очков), Елизавета Комарова (16), Эва Лисец, Александра Штанько и Ольга Фролкина (по восемь).

После этой победы «Динамо» с 54 очками занимает второе место. Единолично лидирует УГМК из Екатеринбурга – 60 баллов. Тройку сильнейших замыкает МБА – 53. Теперь 15 марта наши баскетболистки сыграют дома с УГМК. Начало встречи в 19:00.