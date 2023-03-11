В Курске спасли двух рыбаков, провалившихся под лед

Курянин Николай Павлов вместе с другим неравнодушным прохожим спас двух тонущих на реке Сейм людей. ЧП произошло на улице Парк Солянка со стороны спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпиец».

Он услышал крики о помощи со стороны водоема. В это же время рядом оказался парень с базы отдыха, который схватил спасательный круг и веревку. Вместе они бросились к рыбакам, провалившимся под лед.

Николай позвонил в службу спасения.

Помощь требовалась сразу двум людям. Они находились на расстоянии около 30 метров от берега. Мужчины бросили им веревку, круг и вытащили их из проруби.

Первоначально на льду рыбачил один мужчина, провалившись, он позвал на помощь сына. Парень прибежал и сам оказался в воде. Прибывшие медики констатировали у рыбака переохлаждение. Его доставили домой.

Спасатели напоминают о том, что выход на лед в настоящее время крайне опасен. Покрытие неоднородно, местами реки уже полностью освободились ото льда.