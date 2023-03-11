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НовостиЗвезды11 марта 2023 6:22

Открылась выставка «Как это было: 120 лет курскому музею»

Старинные экспонаты представлены в трех залах
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Фонд музея насчитывает более 190 тысяч экспонатов

Фонд музея насчитывает более 190 тысяч экспонатов

Фото: Даниил НАЙХИН

В краеведческом музее открылась обновленная экспозиция «Как это было: 120 лет курскому музею». Выставка рассказывает об истории его создания, а также о людях, стоявших у его истоков.

В 2025 году музей переедет в новое помещение

В 2025 году музей переедет в новое помещение

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Старинные экспонаты представлены в трех залах в определенных тематических разделах. Фонд музея насчитывает более 190 тысяч экспонатов, количество посетителей в месяц – 140 тысяч человек. В 2025 году учреждение переедет в здание бывшей мужской гимназии, где сейчас выполняются ремонтные работы, сообщает администрация региона.

Количество посетителей музея в месяц – 140 тысяч человек

Количество посетителей музея в месяц – 140 тысяч человек

Фото: Светлана ВОЛКОВА

А 10 марта в галерее имени Дейнеки открылась новая экспозиция «Вечный огонь». Вход свободный для всех желающих.

Выставка посвящена 80-летию победы в битве на Курской дуге. Посетители увидят свыше 50 произведений разных мастеров и поколений. Среди авторов – народные и заслуженные художники РФ, участники Великой Отечественной войны и более молодые живописцы, которые отразили в работах свои размышления об истории страны