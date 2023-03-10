Курские баскетболисты крупно проиграли в Новосибирске

Фото со страницы БК "Русичи" в VK.

Сегодня, 10 марта, в Новосибирске в рамках мужской Суперлиги по баскетболу местный одноименный клуб принимал курские «Русичи». После обидного поражения от ижевского «Купола» (97:99) наши парни не смогли навязать борьбу сибирякам, проиграв в каждой из четырех четвертей. Итоговый счет – 112:67 в пользу хозяев паркета.

В ТОП-5 результативных игроков нашей команды вошли – Станислав Сарафанкин, Роман Казюлин (по 14 очков), Александр Винник (десять), Иван Аладко (семь) и Иван Рудаков (шесть). Это уже седьмое кряду поражение курян. Их последняя победа была зафиксирована 22 января в Санкт-Петербурге на паркете питерского «Зенита-2» (82:76).

После сегодняшнего игрового дня «Русичи» располагаются на 14-м месте с 29 очками. Лидируют московская «Руна» (49 баллов), «Уралмаш» из Екатеринбурга (48) и «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды (45). Теперь 13 марта куряне сыграют в Барнауле с местным одноименным клубом (12-е место, 32 очка).