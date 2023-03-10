Курянин отправил мошенникам 1,4 миллиона рублей

В полиции завели уголовное дело Фото: Светлана ВОЛКОВА

По одной из самых распространенных схем мошенники позвонили 37-летнему жителю Октябрьского района, представляясь сотрудниками финансового отдела банка. Они сообщили, что неизвестные люди от имени курянина подали заявку на крупный кредит. Аннулировать кредитный договор можно было только действительным оформлением займа и переводом полученных средств на резервные счета. Якобы, как только на них зачислят деньги, все долговые обязательства аннулируются.

Курянин, поверив, что звонившие являются банковскими работниками, выполнил все требования. За несколько дней он оформил кредиты на сумму 1 миллион 400 тысяч рублей и перевел по сказанным реквизитам.

Но звонки не прекращались. Мужчина успел подать заявки еще на несколько кредитов в разные банки. Но настойчивость собеседников его насторожила, и он обратился за консультацией в отдел полиции.

Полицейские объяснили, что все это время заявитель общался с аферистами. Преступники продолжили звонить, когда он уже писал заявление о мошенничестве, и уверяли, что вновь велика угроза финансовых потерь. После начала разбирательства поданные зfявки на займы удалось отменить.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Полиция предупреждает: если вам поступил звонок от незнакомца, представившегося сотрудником банка или правоохранительных органов, немедленно прервите разговор. Вручную наберите номер организации, из которой вам якобы звонили, и уточните, существует ли на самом деле проблема, о которой вам сообщили по телефону.