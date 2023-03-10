В Курске открылась экспозиция "Вечный огонь"

Выставку можно посмотреть в галерее имени Дейнеки Фото: Светлана ВОЛКОВА

10 марта в галерее имени Дейнеки открылась новая экспозиция «Вечный огонь». Вход свободный для всех желающих.

Выставка посвящена 80-летию победы в битве на Курской дуге. Посетители увидят свыше 50 произведений разных мастеров и поколений. Среди авторов – народные и заслуженные художники РФ, участники Великой Отечественной войны и более молодые живописцы, которые отразили в работах свои размышления об истории страны. Экспонаты предоставлены Студией военных художников имени М.Б. Грекова (Москва).

Ознакомиться с картинами можно будет до 23 апреля. Адрес: г. Курск, ул. Радищева, 85. Купить билет (https://vmuzey.com/event/vystavka-vechnyy-ogon). Доступна Пушкинская карта. Телефон: 58-55-91.