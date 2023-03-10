Здания Никитской церкви в Курске признали объектами культурного наследия

Здания, относящиеся к Никитской церкви в Курске и расположенные по адресу улица Карла Маркса, 46 и 48, признаны объектами культурного наследия регионального значения. Они также будут включены в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, сообщает администрация региона.

По сведениям клировой ведомости за 1913 год об Успенской (Никитской) церкви города Курска, расположенной на Шоссейной улице (современная улица Карла Маркса), при храме находился дом священнослужителя, построенный в 1875 году на средства благотворителей. В начале XX века здесь проживал священник Федор Никандрович Брюховецкий. В последующее время здание использовалось как жилье. Сейчас здесь действует церковная лавка Никитского храма.

Церковно-приходская школа, расположенная в собственном каменном здании, была построена на деньги почетного гражданина города Курска Михаила Матвеевича Воробьева. В «Курском адрес-календаре» за 1916 год здание фигурировало как «церковно-приходская школа при Никитской церкви».

По предположениям экспертов, в постреволюционный период школа была закрыта или преобразована на некоторое время в другую образовательную организацию. Во второй четверти – второй половине XX века здание использовалось в качестве жилья, а в настоящее время оно находится в ведении Никитского храма.