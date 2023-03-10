12 марта в Курске пройдет благотворительный забег

12 марта в 11:00 в парке «Боева дача» пройдет благотворительный забег «Дари добро». В его рамках будет организован сбор средств для проживающих в пунктах временного размещения Курской области детей из ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

Для участия необходимо внести пожертвование на счет благотворительного марафона «Мир детства» с пометкой «Забег в помощь детям». Минимальная сумма – 150 рублей. Старт будет дан у клуба любителей бега «Меркурий», дистанции – три и пять километров.

По вопросам регистрации необходимо обратиться к Владимиру Мосичеву по тел. 8-908-127-11-27 или Оксане Костиковой по тел. 8-960-693-95-89.