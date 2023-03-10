Министр сельского хозяйства Курской области покинул свой пост

Исполнение обязанностей министра сельского хозяйства Курской области возложили на первого заместителя Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 9 марта Иван Музалев покинул пост министра сельского хозяйства Курской области в связи с переходом на работу в Министерство сельского хозяйства РФ.

Исполнение обязанностей министра сельского хозяйства Курской области губернатор возложил на первого заместителя министра Наталью Гончарову. Об этом сообщили в администрации региона.

Иван Музалев родился в Курске. Окончил финансовый факультет Курской государственной сельскохозяйственной академии им. И. И. Иванова, а также юридический факультет Юго-Западного государственного университета. В сентябре 2019 года был назначен и. о. председателя Комитета агропромышленного комплекса Курской области, затем его утвердили в должности.