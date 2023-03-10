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НовостиОбщество10 марта 2023 8:59

В Курске построят новый водопровод на нескольких улицах

На это потратят около 40 миллионов рублей
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА

В 2023 году в рамках федерального проекта «Чистая вода» предусмотрено осуществить строительство водопроводных сетей по некоторым улицам Курска, сообщили в мэрии города.

Об этом рассказали в комитете городского хозяйства. В ведомстве отметили, что новая водопроводная сеть протяженностью 4435,2 метров пройдет по улицам Медовой, Антоновской, Листопадной, Отрадной и Детства.

Она позволит обеспечить чистой питьевой водой жилую застройку на земельных участках, выделенных многодетным семьям, пояснили в мэрии.

На реализацию указанного строительного проекта планируется направить около 40 млн рублей из бюджетов всех уровней.