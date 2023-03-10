В ДТП под Курском один человек погиб, трое пострадали

ДТП случилось днем 9 марта Фото: Даниил НАЙХИН

ДТП случилось 9 марта примерно в 13:00 на 117 километре автодороги «Курск - Льгов – Рыльск».

По предварительным данным здесь произошло столкновение автомобиля ВАЗ-11183, под управлением 76-летнего водителя, 1946 г.р., следовавшего в направлении автодороги "Рыльск - Коренево - Суджа" и автомобиля «Вольво XC70», под управлением 22-летнего водителя.

Последний ехал в направлении из Курска в Рыльск. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи, обе его женщины-пассажира, 40 и 74 лет получили ранения. Их доставили в больницу.

Позже водитель автомобиля «Вольво» самостоятельно обратился в больницу с жалобами на полученные травмы в этом ДТП, сказали в полиции.

По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка.