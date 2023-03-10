До конца года в Курск поступит семь трамваев "Львенок"

Парк трамваев обновят Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске представили новый трамвай «Львенок». Вагон, собранный на заводах в Тверской и Ленинградской областях, доставили в Курское трамвайное депо для обучения водителей. На сегодняшний день вождение «Львенка» освоили восемь человек. В течение года в Курск поступят еще семь вагонов этой модели, которые выйдут на маршруты после реконструкции трамвайных путей в рамках реализации концессионного соглашения, сообщили в обладминистрации.

Вагон имеет четыре двери с увеличенной шириной проема. В нем 40 посадочных мест, в целом же он может вместить до 160 пассажиров. Трамвай оборудован системой климат-контроля и электронным табло. Перед выходом на маршруты все вагоны оснастят валидаторами для бесконтактной оплаты.

- К концу 2023-го – началу 2024 года мы планируем запуск первого маршрута, на котором уже будет работать «Львенок, – рассказал первый заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Курской области Александр Васильченко.

Трамвай «Львенок» соответствует современным требованиям безопасных пассажирских перевозок. Конструкция кабины вагона обеспечивает водителю максимальный обзор, а интерактивные системы управления помогают моментально оценивать ситуацию в салоне, на дороге и в зоне посадки-высадки пассажиров. Оборудование подвижного состава обеспечивает комфорт для пассажиров, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья.