Курянку оштрафовали за избиение соседки

Приговор можно еще обжаловать Фото: Светлана ВОЛКОВА

27-летняя жительница Курска оштрафована за нанесение побоев соседке, которая заявила на нее в полицию за шум в ночное время.

Женщину суд признал виновной по ст. 6.1.1 КоАП РФ.

ЧП произошло в феврале на лестничной площадке. Курянка около квартиры соседки в ходе словесного конфликта нанесла ей несколько ударов ногой в живот, а затем стала избивать женщину руками по голове, рукам и ногам и царапать.

Свою вину она признала частично, пояснив, что могла причинить соседке травмы, когда та пыталась закрыть перед ней дверь.

Дебоширку оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано, пояснили в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.