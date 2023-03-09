Под Курском произошло смертельное ДТП

Авария произошла в Курском районе Фото: Даниил НАЙХИН

Авария случилась 8 марта примерно в 08:30 на 506-м километре автодороги «Москва-Белгород».

- По предварительным данным здесь столкнулись автомобиль «Форд Фокус», за рулем которого был 60-летний мужчина, он ехал со стороны Курска в направлении Орла, и встречный «ISUZU», который вел 46-летний водитель, - рассказали в ГИБДД региона.

В результате ДТП водитель автомобиля «Форд Фокус» скончался на месте происшествия, водитель, автомобиля «ISUZU» получил ранения и был доставлен в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка, сказали в полиции.

С 7 по 8 марта в Курской области зарегистрировано шесть ДТП с пострадавшими, где семь участников дорожного движения получили ранения, трое из которых несовершеннолетние, один человек погиб.

За нахождение в состоянии опьянения отстранены от управления ТС 15 водителей, еще 11 водителей отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, 3 водителя задержаны по ст. 264.1 УК РФ (повторное управление ТС в состоянии опьянения).

Выявлено 91 пешеход, нарушивших ПДД РФ.

Всего выявлено 4147 нарушений ПДД РФ, из них 3521 нарушений скоростного режима.