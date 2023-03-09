На курянина завели уголовное дело за кражу из автомобиля

Подозреваемый сказал, что хозяин авто вызывает у него неприязнь Фото: Светлана ВОЛКОВА

В дежурную часть полиции обратился 36-летний местный житель с заявлением о хищении имущества и из его ВАЗа.

Сотрудники уголовного розыска выехали к месту происшествия и выяснили, что ночью, неизвестный, разбив кирпичом пассажирское окно, проник в салон машины и украл из него ценное имущество - автомагнитолу, набор автомобильных ключей и новые коврики на сумму порядка 10 тысяч рублей.

Полицейские благодаря камерам видеонаблюдения в районе совершения преступления составили изображение вора. Его личность оперативно установили. Им оказался 50-летний ранее судимый мужчина.

Фигурант признался в хищении и рассказал, что действовал в состоянии алкогольного опьянения. Проникнуть в чужой автомобиль решил спонтанно, когда выгуливал собаку. Увидев недалеко от своего дома машину знакомого, он вспомнил, что тот вызывает у него неприязненные чувства, разбил окно кирпичом и похитил имущество. Краденное он оставил себе, чтобы оборудовать личный транспорт.

В полиции сказали, что похищенное изъято.

Против мужчины завели уголовное дело по ч.2 ст.158 «Кража». За совершение данного преступления предусматривается ответственность до пяти лет колонии.