Жительница Курска за два миллиона рублей аннулировала мифический кредит

Стражи порядка подтвердили опасения потерпевшей о мошеннической атаке Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сотрудники Северо-Западного отдела полиции устанавливают лиц, причастных к мошенничеству в отношении 57-летней курянки. Банальный разговор со лжеспециалистом банка обернулся для женщины миллионными убытками. Злоумышленники заставили женщину принять ряд необдуманных решений под предлогом вычисления лиц, якобы взломавших ее личный кабинет и незаконно оформивших кредитный займ на крупную сумму. И все это в условиях строгой конфиденциальности.

Расчет мошенников оказался верным. Курянка запаниковала и выполнила все указания телефонных аферистов. Оформив реальный кредит на сумму два миллиона рублей, она перевела их на указанные реквизиты. Преступники убедили пенсионерку, что операция прошла успешно и ее счета в безопасности, а кредит закрыт. В полной уверенности своего финансового благополучия курянка жила целый месяц, пока не получило смс-уведомление от банка о дате и сумме предстоящего ежемесячного платежа. За неожиданным сообщением последовало обращение в отдел полиции. Стражи порядка подтвердили опасения потерпевшей о мошеннической атаке, а также инициировали комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Сотрудники полиции напоминают курянам, что телефонные переговоры с неизвестными на предмет решения финансовых вопросов весьма рискованны. Не следует доверять информации посторонних лиц, кем бы они не представлялись.