Прокуратура проверяет информацию об избиении школьника одноклассниками

Прокуратура Курской области организовала проверку по информации в сети Интернет о систематическом избиении ученика 2 класса его одноклассниками в одной из курских школ, сообщает пресс-служба ведомства.

Проведение проверки поручено прокуратуре Центрального административного округа Курска.

- В рамках надзорных мероприятий будет проверено исполнение законодательства об образовании и профилактике правонарушений несовершеннолетних.

Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры Курской области.

По ее результатам при наличии оснований будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования, - сообщили в прокуратуре региона.