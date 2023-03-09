Прокуратура проверяет информацию об избиении школьника одноклассниками

Прокуратура Курской области организовала проверку по информации в сети Интернет о систематическом избиении ученика 2 класса его одноклассниками в одной из курских школ, сообщает пресс-служба ведомства.
Проведение проверки поручено прокуратуре Центрального административного округа Курска.
- В рамках надзорных мероприятий будет проверено исполнение законодательства об образовании и профилактике правонарушений несовершеннолетних.
Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры Курской области.
По ее результатам при наличии оснований будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования, - сообщили в прокуратуре региона.