Прокуратура обнаружила нарушения в трех курских ФАПах

В районных фельдшерско-акушерстких пунктах отсутствуют электрокардиографы, тонометры для измерения внутриглазного давления, портативные экспресс-анализаторы уровня холестерина Фото: Светлана ВОЛКОВА

Прокуратура Курской области разместила информацию, что три ФАПа, расположенные на территории Беловского района Курской области, не оснащены портативным электрокардиографом, тонометром для измерения внутриглазного давления, портативным экспресс-анализатором уровня холестерина в крови с тест-полосками.

В Министерстве здравоохранения Курской области прокомментировали, что средства для закупки медицинского оборудования в эти фельдшерско-акушерские пункты предусмотрены.

- Электрокардиографы, офтальмологические тонометры и анализаторы будут приобретены и поставлены в ФАПы в ближайшее время, - отреагировали на сообщение в Доме Советов.

Там также добавили, что этом году в регионе будет построено 18 ФАПов, в 2022-м году сдано в эксплуатацию 29 объектов, в 2021-м – 37.

- Все новые подразделения полностью оснащаются медицинским и другим необходимым оборудованием. Одновременно проводится работа по дооснащению уже функционирующих ФАПов в районах Курской области, в том числе в Беловском районе, заверили чиновники.