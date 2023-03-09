Под Курском горел дом

8 марта в 06.41 в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в доме по адресу: Фатежский район, село Верхний Любаж, улица Дакукинка

На место происшествия выезжали пожарные ПЧ №45 Фатежского района, ОППО В. Любаж, сотрудники полиции, работники скорой помощи, работники электрических сетей, газовая служба.

По данным МЧС региона, пожар потушили в 07.01.

В результате пожара огнем повреждена кровля деревянного дома на площади 80 квадратных метров.

Огонь тушили 16 человек и шесть единиц техники.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов).