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НовостиЗвезды9 марта 2023 6:04

В Курске пройдет концерт камерного оркестра

Он будет посвящен годовщине Сергея Рахманинова
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Мероприятие состоится 22 марта

Мероприятие состоится 22 марта

Фото: Светлана ВОЛКОВА

22 марта пройдет концерт Губернаторского камерного оркестра Курской области «Рахманинов – 150 лет». Программа посвящена годовщине дня рождения русского гения, выдающегося музыканта Сергея Рахманинова.

В концертном зале «Свиридовский» прозвучат лучшие произведения великого композитора в исполнении камерного оркестра.

Исполнители:

• Губернаторский камерный оркестр Курской области

• Солист – Владислав Бирюков (Баритон)

• Солистка – Наталья Вакуленко (Сопрано)

• Дирижер – Сергей Проскурин

Начало концерта в 19:00. Доступна Пушкинская карта. Адрес: г. Курск, ул. Сонина, 4.