В Курске пройдет концерт камерного оркестра

Мероприятие состоится 22 марта
Фото: Светлана ВОЛКОВА
22 марта пройдет концерт Губернаторского камерного оркестра Курской области «Рахманинов – 150 лет». Программа посвящена годовщине дня рождения русского гения, выдающегося музыканта Сергея Рахманинова.
В концертном зале «Свиридовский» прозвучат лучшие произведения великого композитора в исполнении камерного оркестра.
Исполнители:
• Губернаторский камерный оркестр Курской области
• Солист – Владислав Бирюков (Баритон)
• Солистка – Наталья Вакуленко (Сопрано)
• Дирижер – Сергей Проскурин
Начало концерта в 19:00. Доступна Пушкинская карта. Адрес: г. Курск, ул. Сонина, 4.