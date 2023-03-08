В Курске назвали лучших классных руководителей

В конкурсе приняли участие представители нескольких школ Фото: Светлана ВОЛКОВА

Завершился муниципальный конкурс профессионального мастерства «Самый классный классный — 2023».

В конкурсе приняли участие представители школ №№ 2, 9, 12, 18, 22, 30, 35, 36, 42, 47, 49, 52, 54, 59, 60, 62, гимназий № 25, № 44.

Учителя школ №№ 9, 12,52, 60, 62 и гимназии № 44 представили в суперфинале мастер-классы «Палитра методических идей».

Победителем муниципального конкурса профессионального мастерства «Самый классный классный — 2023» признана Лилия Булгакова, учитель биологии, классный руководитель 6 Б класса школы № 12.

Призерами стали Анастасия Козлова, учитель начальных классов школы № 60 им. Героев Курской битвы (второе место), и Марина Воронцова, учитель начальных классов школы № 9 им. А. Е. Боровых (третье место).