Курские баскетболистки потрепали нервы, но выиграли в Подмосковье

Эва Лисец. Фото со страницы БК "Динамо" в VK.

Накануне, 7 марта, в рамках регулярного чемпионата в женской баскетбольной Премьер-лиге в Видном местная «Спарта энд К» принимала действующего чемпиона – курское «Динамо». Подопечные Тибо Пети после сенсационного поражения от оренбургской «Надежды» нуждались в глотке свежего воздуха. Но вновь едва не сели в лужу.

За ничьей в первой четверти (21:21) последовал легкий нокдаун от «Спарты» (24:17). Благо, курянки правильно отреагировали и выиграли третий отрезок - 24:12. Подмосковный клуб не посыпался, и хоть и не победил, но устоял в четвертой четверти - 17:17. Итог – 79:74, нервно и напряженно, но главное, что в пользу «Динамо».

В ТОП-5 результативных игроков нашей команды вошли – Эва Лисец, Аделина Абайбурова (по 20 очков), Эзин Калу (десять), Ольга Фролкина (восемь) и Елизавета Комарова (шесть).

После этой победы «Динамо» с 52 очками делит второе - третье места с московским МБА. Единолично лидирует УГМК из Екатеринбурга – 58 баллов. Теперь 11 марта наши баскетболистки сыграют на выезде с МБА. Начало встречи в 16:00.