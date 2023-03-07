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НовостиПроисшествия7 марта 2023 11:46

Курян предупредили об опасности выхода на лед

Не подходите к полыньям и прорубям, напоминают спасатели
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Лед становится тонким и хрупким, выходить на него опасно

Лед становится тонким и хрупким, выходить на него опасно

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Повышение температуры днем до слабоположительных значений приводит к таянию льда на реках Курска. Если на озерах ледовое покрытие еще сохраняется, то на реках с течением появляются промоины и забереги. Лед становится тонким и хрупким, выходить на него опасно для жизни. Но это не останавливает любителей зимней рыбалки.

В выходные дни в ходе рейдов сотрудники управления по делам ГО и ЧС встретили рыбаков на Стрелецком озере и на реке Сейм в районе лодочной станции. Со всеми провели беседы, напомнили об опасности подледного лова весной.

Уважаемые куряне, управление по делам ГО и ЧС обращает ваше внимание на то, что сейчас выходить на лед опасно для жизни! С каждым днем под весенним солнцем он становится все тоньше.

Взрослые, объясните детям – выход на лед водоемов может закончиться трагедией, подчеркивает МЧС региона.

Не подходите к ледяной кромке, полыньям и прорубям. Оставьте катания на льду и зимнюю рыбалку до следующего сезона, переходите к другим видам сезонных активностей.