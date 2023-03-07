В Курске откроется выставка "Весна идет!"

В день открытия - вход свободный Фото: Светлана ВОЛКОВА

В преддверии 8 марта курянам предлагают посмотреть, каким видит мир прекрасная половина человечества.

7 марта в областном Дворце культуры начнет работу выставка «Весна идет!». Открытие состоится в 15:00. В экспозиции – картины художниц Курска и области.

Посетителям представят полсотни живописных и графических произведений. Их создали участницы народной изостудии Курского областного Дома народного творчества.

Выставка продлится до 9 апреля. Ее можно посетить в будни с 9:00 до 18:00. Адрес: г. Курск, Театральный проезд, 1. В день открытия вход будет свободным.