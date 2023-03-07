В Курске могут развернуть четыре переправы

Весна берет свои права Фото: Светлана ВОЛКОВА

В случае ухудшения паводковой обстановки на территории Курска управление по делам ГО и ЧС готово развернуть четыре переправы в местах подтопления. Для этого есть все необходимое оборудование и обучены спасатели-переправщики, которые в любой момент готовы к работе, сообщает МЧС региона.

Для откачки воды при затоплении домов смены АСФ Курска оснащены мотопомпами. Также необходимую технику готово предоставить и жилищно-коммунальное хозяйство.

Кроме того, комиссия проверила готовность добровольных пожарных дружин администраций городских округов и выполнила ряд мероприятий с целью предотвращения ЧС, связанных с природными возгораниями и пожарами на свалках. Работа комиссии во многом основана на опыте прошлого года, пожароопасный сезон которого охарактеризовался непростой обстановкой.

Комиссия проверила состояние пожарных пирсов на реке Сейм рядом с ДОЛ им. У.Громовой и на 1-м Стрелецком озере. В 2021 и 2022 годах в этих местах были произведены углубление и отсыпка фрезерованным асфальтобетоном места забора воды для пожарных машин.

Также комиссия проверила оснащение пункта временного размещения на базе гостиницы «Центральная», где могут быть размещены пострадавшие в результате природных и техногенных ЧС. Всего на территории Курска находятся 13 пунктов временного размещения.