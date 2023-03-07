Курян приглашают на творческие встречи с артистами

Прийти на встречи можно по Пушкинской карте
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Курский драмтеатр приглашает на творческие встречи с артистами. Две из них пройдут уже на этой неделе! Количество мест ограничено.
11 марта в 16:00 – мастер-класс по актерскому мастерству под руководством актрисы и педагога Марии Нестеровой (12+).
Фойе театра. Билеты – в кассе и на сайте (https://kurskdrama.ru/afisha/). Доступна Пушкинская карта.
12 марта в 16:00 – творческая встреча с заслуженной артисткой России, актрисой, балетмейстером, режиссером Галиной Халецкой.
Креативное пространство «Веранда». Регистрация – в сообщениях группы (https://vk.com/kpveranda).
21 марта в 16:00 – мастер-класс по актерскому мастерству под руководством актрисы Елены Цымбал (7+).
Фойе театра. Билеты – в кассе и на сайте (https://kurskdrama.ru/afisha/). Доступна Пушкинская карта.