В десяти школах Курска запустят проект "Комфортная перемена"

Проект родился из идеи сделать досуг школьников содержательным, сказали в мэрии Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске внедряется «Комфортная перемена».

В десяти школах города будут оборудованы места для комфортного отдыха детей - это пилотный социальный проект, сообщает мэрия.

6 марта вручили сертификаты «Комфортная перемена» на 300 тысяч рублей директорам десяти школ города.

Проект родился из идеи сделать досуг школьников содержательным и наполнить школьные перемены занятиями по душе. «Комфортная перемена» — это место, оборудованное пуфами, стеллажами с книгами, настольными играми, доступной зоной Wi-Fi, звуковыми колонками.

- Сегодня вручаем сертификаты первым обладателям. Выбор образовательных организаций не случаен, - рассказала замглавы администрации города Наталья Пархоменко. - Так мы решили поздравить школы с днем рождения - круглой датой со дня их открытия. Школам № 8 и 48 исполнилось 50 лет, гимназии № 25 - сто лет, образовательным организациям № 5, 6 и 18 - 105 лет.

Сертификат также вручили гимназии № 63, открытой в январе текущего года, 44-й гимназии (60 лет), школе № 14 (55 лет), школе № 37 (80 лет).