Онлайн-знакомство обернулось для курянина потерей 2,4 миллионов рублей

Полиция предупреждает о мошенничестве на сайтах знакомств и в социальных сетях Фото: Светлана ВОЛКОВА

В полицию Железногорска с заявлением о мошенничестве обратился 42-летний мужчина. В начале февраля в социальной сети он познакомился с девушкой. В ходе переписки почти сразу у них возникла симпатия, и девушка доверительно рассказала собеседнику о своих внушительных доходах. Также она поделилась и способом заработка, который заключался в игре на бирже.

Поверив, что таким способом можно реально улучшить свое финансовое положение, мужчина попросил обучить его искусству трейдинга. Знакомая охотно поделилась контактами своего агента. Тот, в свою очередь, скинул мужчине ссылку для регистрации на биржевой площадке и порекомендовал внести стартовую сумму для начала торгов.

На протяжении месяца горожанин переводил оформленные в кредит 2 млн 400 тысяч рублей, осуществляя инвестиционные сделки.

Кураторы убеждали его в правильности действий, уверяя с уже начисленном крупном доходе.

Когда мужчина понял, что заработал достаточно денег, то пожелал их обналичить. Но ему пояснили, что для вывода с биржевого счета потребуется оплатить страховку и комиссию.

Почувствовав обман, мужчина поделился переживаниями со своей виртуальной знакомой, что стал жертвой мошенников. После этого сообщения ни она, ни ее агент на связь больше не выходили.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к преступлению, сообщили в УМВД региона.

Полиция предупреждает о мошенничестве на сайтах знакомств и в социальных сетях. Аферисты создают фальшивые профили и обманывают свою жертву под различными предлогами. Игнорируйте предложения о переводе денег посторонним людям, кем бы они не представлялись!