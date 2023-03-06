В Курске назвали УК, которые нарушили требования Правил благоустройства

В городе еще не везде убирают, как следует Фото: Светлана ВОЛКОВА

Коммунальщики продолжают мониторинг дворовых территорий в Курске.

Об этом сообщили в комитете ЖКХ. За прошлую неделю обследовали 70 дворовых территорий, составили десять актов и уведомлений по выявленным нарушениям неудовлетворительного состояния. Где-то плохо убран двор, где-то надписи на фасадах. К управляющим компаниям, которые нарушили требования Правил благоустройства, относятся: ООО «Курск-Центр», ООО «Аврора+», ООО «УК Партнер», ООО «ТСЖ «ЖСК, 66», ООО «ЖСК, 85», ООО «ЖСК, 102» и другие.

В комитете ЖКХ также рассказали, что на прошлой неделе выполнены работы по восстановлению наружного освещения на 16 улицах: Сумская, 45а (территория областной больницы); проспект Хрущева; Энгельса; Чайковского; Павлуновского; Володарского; 2-я Рабочая; А. Аристарховой; Республиканская; Н. Луговая; Малиновая; Кукуевская; Водяная; Бочаровская; Суворовская с прилегающими переулками; Соловьиная.