В Курске выберут лучшего классного руководителя

Суперфинал состоится на базе Дворца пионеров и школьников Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске продолжается конкурс педагогического мастерства.

В течение этой недели компетентное жюри оценивало участников муниципального этапа Всероссийского конкурса «Самый классный классный». Они представили свои «визитные карточки» и продемонстрировали профессиональное мастерство на площадках образовательных организаций города Курска.

По итогам состязаний были отобраны участники суперфинала: Л.А.Булгакова из школы №12, А.Г.Козлова из школы №60, М.Л.Воронцова из школы №9, Т.И.Балицкая из школы №62, Е.И.Ломакина из гимназии №44, И.С.Сапронов из школы №52.

Суперфинал состоится 6 марта на базе Дворца пионеров и школьников Курска. В этом этапе конкурсанты в формате мастер-классов расскажут о секретах профессионального успеха, а также покажут свои проекты в виде «Палитры методических идей».

Победитель городского конкурса представит Курск на региональном этапе Всероссийского конкурса «Самый классный классный».