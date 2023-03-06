В Курске волонтеры закрасили рекламу наркотиков

Работу по уничтожению незаконной рекламы продолжат, сказали в мэрии Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сотрудники администрации совместно с волонтерами в рамках акции «Чистый город» провели очередные рейды по выявлению и ликвидации надписей агитационного содержания, распространяющих информацию о наркотических и психотропных веществах.

В ходе рейда с городских стен были удалены надписи в Сеймском округе на улицах Обоянской, 30 и 32; Литовской, 93а; Заводской, 6; Малиновой, 96Б и 2-му Малиновому переулку, 5. В общей сложности было устранено порядка 20 надписей с запрещенной рекламой. Рейды также проводились в Железнодорожном округе, где было выявлено и удалено 43 надписи, и в Центральном округе, где ликвидировали 148 надписей.

По заверениям администрации Курска, борьба с рекламой, способствующей распространению наркотиков, будет продолжена.

Сотрудники МВД призывают жителей города обо всех случаях выявления надписей, которые рекламируют наркосодержащие средства и работу по их распространению, сообщать в администрацию округа по номеру: (4712) 26-14-82 или в УМВД России по Курской области: (4712) 36-82-65, с мобильного −112. Оставить информацию также можно на официальном сайте управления 46.мвд.рф в разделе «Прием обращений».