До конца 2023 года в Обояни Курской области завершат строительство райполиклиники

Старое здание поликлиники было построено еще в 19 веке и давно стало непригодным Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Обояни возводят новую взрослую поликлинику. Это будет четырехэтажное здание, которое ежедневно смогут посещать до 250 человек. Строительство ведется по программе модернизации первичного звена здравоохранения, части нацпроекта «Здоровье», сообщает обладминистрация.

Старая поликлиника расположена в полностью изношенных помещениях, построенных в XIX веке.

В настоящее время на стройплощадке полностью выполнено устройство ленточных железобетонных фундаментов наружных стен подвала и фундаментов под колонны. Монолитное железобетонное перекрытие подвала здания готово более чем наполовину. Прокладывается водопровод, канализация и тепловые сети.

Строительство поликлиники завершат до конца этого года, пообещали в Доме Советов.