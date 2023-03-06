Курянка требует с оператора мобильной связи 575 тысяч рублей

Иск передан в суд Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Кировский районный суд Курска поступил иск к мобильному оператору о взыскании более 575 тысяч рублей в связи с ненадлежащим оказанием услуг

Истица просит взыскать убытки - 350 914 рублей, штраф по Закону о защите прав потребителей - 175 457 рублей, моральный вред - 50 000 рублей. Указывает, что на основании договора мобильным оператором ей был предоставлен абонентский номер, к которому были подключены услуги СМС-оповещения и дистанционного доступа к ее банковским счетам. В августе 2022 года телефон был выключен в связи с ее отъездом в другой регион РФ, и она не пользовалась номером.

Однако после возвращения она обнаружила, что с ее банковского счета проведены два перевода неизвестными на общую сумму 344 000 рублей. На ее обращение банк пояснил, что в августе на доверенный номер телефона направлено сообщение с одноразовым кодом для смены пароля онлайн-банка, а также осуществлены операции по переводу денег. При этом на свой абонентский номер она не получала никаких сообщений с одноразовым кодом для смены пароля.

- Из детализации представленных услуг ей стало также известно, что была установлена переадресация телефонных звонков и СМС, в результате чего неизвестные получили возможность пользоваться услугами связи, - сообщает пресс-служба Объединенной судебной системы Курской области.