Курские хоккеисты завершили сезон-2022/23, пропустив 12 шайб в Саратове

Фото со страницы ХК "Олимпия" в VK.

Сегодня, 5 марта, в рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Саратове местный «Кристалл» проводил повторный матч с курским «Соколом». Днем ранее хозяева забросили в ворот наших земляков девять безответных шайб. Сегодня же они добились еще более ощутимого перевеса, правда и подопечные Артема Мериои все же могут отыскать небольшую каплю меда в бочке дегтя. Речь о том, что Денис Волобуев прервал безголевую серию курян, отметившись точным броском на шестой минуте (1:2). Она продолжалась 216 минут с 19 февраля. Итоговый счет - 1:12 в пользу «Кристалла».

Это уже 11-й матч курян в этом сезоне, когда они пропустили не менее десяти шайб. Ранее подобное происходило во встречах с новочебоксарским «Соколом» (3:11, 1:10), воронежской «ЭкоНивой-Бобров» (1:13, 2:12), глазовским «Прогрессом» (3:11, 3:12), кирово-чепецкой «Олимпией» (1:11), нововоронежским «Протоном» (1:10), «Липецком» (3:10) и мичуринским «Тамбовом» (1:10).

Сегодня в НМХЛ завершился регулярный чемпионат. На «Востоке» победил мичуринский «Тамбов» (65), в ТОП-3 вошли «Олимпия» (62) и «ЭкоНива-Бобров» (60). У курского клуба в активе шесть очков и последнее 11-е место. На этом сезон-2022/23 для наших земляков завершен.