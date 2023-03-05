Куряне заготовили шесть машин с дровами для участников СВО

Заготовка дров для участников СВО прошла 4 марта в городском урочище Парк. Как сообщили в администрации Курска, в акции приняли участие более 200 человек. Среди которых были чиновники, сотрудники подрядных организаций, студенты вузов и простые горожане.

Заготовка проводилась по определенным правилам. Сначала бензопилами распиливались аварийные деревья и валежник на бруски по 30 сантиметров. Затем дрова загружали с помощью спецтехники в автотранспорт. В скором времени их отправят по курским воинским частям.

- В ходе акции было отгружено шесть машин, что составляет порядка 130 кубических метров. Еще осталось вывезти около 30 кубометров дров. Сделаем это в рамках субботника, - пояснил председатель комитета городского хозяйства Дмитрий Меркулов.