В Курске на ПЛК столкнулись две легковушки

Аварии на дорогах в регионе происходят ежедневно Фото: Даниил НАЙХИН

В 07:51 5 марта в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Курске на проспекте Ленинского Комсомола.

На место происшествия выезжали пожарные-спасатели ПСЧ №6 Курска, сотрудники ГИБДД, работники скорой медицинской помощи.

Здесь столкнулись автомобили «Лада Гранта» и «Лифан». Спасатели деблокировали из салона авто человека, сообщает ГУ МЧС региона.

Уважаемые участники дорожного движения!

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем участникам движения о необходимости соблюдения установленных правил.

Уважаемые водители! Помните о том, что от вас зависят жизни и здоровье других людей! Будьте внимательны и осторожны! В случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб – «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов! Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области – 51-00-22.