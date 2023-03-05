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НовостиЗвезды5 марта 2023 7:22

В Курске пройдут гастроли Мариупольского драмтеатра

Куряне увидят две постановки
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Гастроли состоятся 10 марта

Гастроли состоятся 10 марта

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курском областном Дворце культуры в рамках программы «Большие гастроли» пройдут две театральные премьеры. 10 марта в Курске Мариупольский драмтеатр покажет пьесу-сказку «Золотой цыпленок» и спектакль «Водевили».

В 12:00 зрители увидят трогательную историю о том, как мрачный Волк постепенно учится любить слабого и беззащитного цыпленка и, в конце концов, становится ему заботливым папой.

В 18:30 состоится показ «Водевилей». Пьесы-шутки Чехова – маленькие шедевры, не сходящие со сцены сотни лет. Зрителей ждет встреча с персонажами «Медведя», «Предложения», «Юбилея», калейдоскоп забавных ситуаций, в которых окажутся чеховские герои, легкий юмор.