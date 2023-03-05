Преподавателя из Курской области заподозрили во взятках от студентов

Фото: сайт СУ СКР по Курской области. Фото: Предоставлено

Преподавателя из Железногорска заподозрили в мелком взяточничестве. Как сообщили в региональном СУ СКР, в отношении педагога местного образовательного учреждения возбудили уголовные дела.

По версии следователей, с апреля по декабрь 2022 года женщина получала от студентов-заочников от двух до 15 тысяч рублей за положительные оценки по зачетам, экзаменам и учебным практикам. Незаконно преподаватель получила 50 тысяч рублей. Эпизоды взяток выявили сотрудники полиции.

- Следствие не исключает, что подозреваемая может быть причастна к совершению аналогичных преступлений. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, а также закрепления доказательной базы, - отметили в СУ СКР по Курской области.