Курский «Сокол» повторил худший отрезок сезона-2022/23

Фото со страницы ХК "Олимпия".

Сегодня, 4 марта, в рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Саратове местный «Кристалл» принимал курский «Сокол». Наши парни вышли на лед после двух «сухих» поражений кряду от пензенского «Дизелиста» (0:2 и 0:9). Речи, чтобы одолеть одного из лидеров восточной конференции не шло, но уж на одну – две результативные атаки почитатели курского клуба могли рассчитывать. Но, увы, ожидания не оправдались. Саратовцы выиграли со счетом 9:0.

Таким образом, «Сокол» повторил худший отрезок сезона, зафиксированный в ноябре прошлого года. Тогда куряне поочередно проиграли без результативных действий – воронежской «ЭкоНиве-Бобров» (0:7) и кирово-чепецкой «Олимпии» (0:7, 0:9).

Это уже 12-й матч курян в этом сезоне, когда они ушли со льда без заброшенных шайб. Ранее с нашими парнями это происходило во встречах с нововоронежским «Протоном» (0:2, 0:5), «ЭкоНивой-Бобров» (0:7), «Олимпией» (0:7, 0:9), глазовским «Прогрессом» (0:3), новочебоксарским «Соколом» (0:7), «Липецком» (0:5), мичуринским «Тамбовом» (0:9), «Дизелистом» (0:2, 0:9).

После сегодняшнего игрового дня на «Востоке» лидируют «Тамбов» (63 очка), «Олимпия» (62) и «ЭкоНива-Бобров» (58). У курян в активе шесть очков и последнее 11-е место. Теперь завтра, 5 марта, наши хоккеисты завершат сезон повторным матчем в Саратове. Начало игры в 12:00.