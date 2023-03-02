В правительстве Курской области опровергли информацию о проблемах с обеспечением мобилизованных

Региональные власти прокомментировали сообщения в соцсетях о проблемах с обеспечением мобилизованных, которые находятся в приграничных районах Курской области. По данным администрации, информация не соответствует действительности. Об этом сообщили в телеграмм-калане регионального правительства в четверг, 2 марта. Поручение проверить сообщения дал губернатор Роман Старовойт. Оказалось, что военнослужащие обеспечены всем необходимым. Правительство региона контролирует ситуацию.

Ранее власти опровергли информацию о том, что украинские диверсанты распространяют отравленные духи и оставляют на улицах взрывоопасные предметы.