В Курской области шестиклассник вымогал у матери пропавшего парня деньги

В Суджанском районе местная жительница едва не отдала мошеннику 70 тыс. рублей за информацию о пропавшем сыне. Женщина получила сообщения с нескольких аккаунтов в социальной сети. Заподозрив обман, она обратилась в полицию. Оказалось, что все сообщения потерпевшей отправил шестиклассник. Так подросток пытался «заработать» на телефон. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области во вторник, 28 февраля.

Там пояснили, что сын женщины признан без вести пропавшим. Информация об этом была опубликована в СМИ и социальных сетях, в том числе обещано вознаграждение. В первом сообщении неизвестный заявил, что готов рассказать, где находится пропавший. За это он попросил мобильный телефон и 20 тыс. рублей. Во втором собеседник представился женой разыскиваемого. «Невестка» рассказала о свадьбе, попросив 50 тыс. рублей на семейные расходы.

Сейчас в ситуации разбирается полиция. Шестиклассника поставили на профилактический учет. Его маму привлекли к административной ответственности за «неисполнение родителями обязанности по воспитанию несовершеннолетних». Рассматривается вопрос о помещении подростка в центр временного содержания несовершеннолетних для коррекции его поведения.