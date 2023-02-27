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НовостиПолитика27 февраля 2023 10:41

ВСУ обстреляли Кореновский и Суджанский районы Курской области

Восемь населенных пунктов остались без энергоснабжения
Евгения Полухина

ВСУ обстреляли приграничные территории Кореневского и Суджанского районов в понедельник, 27 февраля. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграмм-канале.

По его словам, никто из жителей не пострадал, разрушений также нет. В Суджанском районе нарушено энергоснабжение восьми населенных пунктов.

- Специалисты приступят к устранению последствий агрессии как только это позволят требования безопасности, - отметил губернатор.

В воскресенье, 26 февраля, из-за обстрелов без электричества осталось село Алексеевка Глушковского района. В этот день ВСУ несколько раз обстреливали Кореновский и Глушковский районы. Пострадавших и разрушений при этом не было.