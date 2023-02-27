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НовостиПроисшествия27 февраля 2023 8:25

Два человека погибли в ДТП с тремя автомобилями в Курской области

Еще двоих на скорой доставили в больницу
Евгения Полухина
В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются полицейские. Фото Противопожарной службы.

В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются полицейские. Фото Противопожарной службы.

На трассе в Горшеченском районе при столкновении трех автомобилей два человека погибли, двое получили ранения. Смертельное ДТП произошло на дороге «Горшечное-Короча» днем воскресенья, 26 февраля.

Как сообщили в Противопожарной службе комитета региональной безопасности Курской области, столкнулись «ВАЗ 2107», «Лада» и КамАЗ. Погибли водитель и пассажирка ВАЗа. Травмы получили женщина-водителя «Лады» и пассажир ВАЗа. Их на скорой доставили в больницу. В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются полицейские.