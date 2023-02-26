Курское село осталось без электричества из-за обстрела ВСУ

26 февраля ВСУ несколько раз обстреляли Курскую область с территории Украины. Как сообщил глава региона Роман Старовойт, прилеты зафиксировали в Кореневском и Глушковском районах.

Пострадавших и повреждений в населенный пунктах нет. Но из-за обстрелов без электричества осталось село Алексеевка Глушковского района. Аварийные бригады приступили к срочному ремонту.

24 февраля под обстрел попало село Попово-Лежачи Глушковского района. Никто не пострадал, однако последствия 12 прилетов оказались существенными: осколки посекли девять домов.