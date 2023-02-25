Девять домов пострадали после очередного обстрела Курской области со стороны ВСУ

Фото со страницы в соцсетях Романа Старовойта. Фото: Предоставлено

Село Попово-Лежачи Глушковского района в очередной раз подверглось серьезному обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Никто не пострадал, однако последствия 12 прилетов оказались существенными.

По данным главы региона, осколки посекли девять домовладений. Есть частичное обрушение, разбиты окна, сломаны заборы. Одно из зданий загорелось. К счастью, пожарные оперативно справились с огнем. Также выбило стекла в здании местного сельсовета.

- Полная картина будет понятна после подомового обхода. В любом случае, окажем необходимую помощь всем владельцам пострадавших домов, - отметил Старовойт.

После обстрела населенный пункт вновь остался без энергоснабжения.