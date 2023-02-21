Под Курском на Масленицу установят 200-литровый самовар

Курян и гостей региона приглашают на Масленицу в Парк мельниц Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области в Парке мельниц на масленичной неделе пройдут детские праздники! Они запланированы в период с 23 по 26 февраля.

В игровой форме дети познакомятся с масленичными традициями и русскими забавами, увидят творческие номера. А еще они поучаствуют в приготовлении блинов!

На главной площадке будет установлена сковорода диаметром полтора метра для выпечки блинов и самовар на 200 литров для чаепития. Во время праздничных гуляний развлекать гостей будет фольклорный персонаж Тимоня, а коробейники станут раздавать сладкие угощения.

На территории туристического кластера организуют работу ремесленных, торговых и игровых площадок, обустроят фотозоны. Мероприятие посетят воспитанники интернатов и детских домов, дети участников специальной военной операции, ребята из пунктов временного размещения.

Каждый день в 09:30 из Курска с площади Дзержинского в Парк мельниц будут отправляться автобусы, на них же после завершения праздника гости смогут вернуться. Проезд бесплатный.

Те, кто поедет на личном транспорте, смогут оставить автомобили на парковке со стороны деревни Котово. Координаты 51.260941, 36.419381