Под Курском на пожаре погибли два человека

В 05:24 21 февраля в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили о пожаре в жилом доме в деревне Фокино Дмитриевского района.

На место происшествия выехали пожарные ПСЧ №26 Дмитриевского, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

По данным МЧС огонь удалось потушить в 05:51.

Но пожар успел уничтожить дом. Внутри спасатели обнаружили два трупа - 84-летней женщины и мужчины 54 лет.

Огонь тушили 16 человек и шесть единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

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