В Курске во время пожара из дома эвакуировали 25 человек

19 февраля в 20.30 в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили о пожаре в жилом доме в Курске на Пучковке.

На место происшествия выезжали пожарные ПСЧ №3, СПСЧ №1 Курска, сотрудники полиции, работники скорой помощи, работники электрических сетей, газовая служба.

По данным МЧС огонь потушили через пять минут, в 20:35.

- В результате пожара в коридоре жилого дома огнем повреждены диван, матрас и мусор. Закопчены стены и потолок на площади 25 кв. метров. Пожарно-спасательные подразделения спасли 11 человек, из них семь детей. Проведена эвакуация 15 человек, - сообщили в МЧС региона.

Огонь тушили 20 человек и восемь единиц техники.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов).