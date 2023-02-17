Под Курском огонь повредил дом с пристройкой и два автомобиля

В 23:26 16 февраля в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили о пожаре в доме по адресу деревня Таракановка Дмитриевского района.

На место происшествия выезжали пожарные-спасатели ПЧ №26 Дмитриевского района, сотрудники полиции, скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

Пожар удалось потушить только почти через час - в 0:23. Огонь повредил деревянный дом, а также сгорела пристройка и повреждены два автомобиля ВАЗ 21099 и Газель «Фургон». Пострадавших нет.

Пожар тушили 14 человек и шесть единиц техники.

Ущерб и причину пожара устанавливают, сказали в МЧС региона.

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